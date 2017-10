La nouvelle émission Bien être de Corsica radio. Chaque mois, Anne Catherine Mendez sera en compagnie de Nathalie relaxologue et Célia nutritioniste pour débattre autour d’un thème, d’un mot, d’une idée et nous faire découvrir toutes nos ressources pour devenir belles, bien et bio.

